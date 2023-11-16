Приступ жажды обошелся вору из Симферополя в два года колонии «Mash на волне»: житель Крыма получил два года колонии за попытку кражи винтовки

Telegram-канал «Mash на волне» сообщает, что в Симферополе местный житель получил два года колонии за попытку украсить винтовку из беседки на частном участке. По данным канала, хозяева заметили вора, когда тот решил попить воды перед уходом.

Как уточняется, местный житель попытался вынести с участка не только винтовку, но и фонарик. Схватив украденное, мужчина решил ненадолго задержаться, чтобы попить воды из кулера. Присутствие чужака встревожило собаку, которая разразилась громким лаем. Это привлекло внимание хозяев, которые задержали вора до приезда полиции. За попытку кражи мужчине назначили два года лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону мужчина украл товары из магазина «Пятерочка» на улице Герасимова и попытался покинуть его, но ему заблокировали дверь, которую он выбил с помощью шуруповерта. Впоследствии полицейским удалось задержать мужчину, его доставили в отдел для дальнейших разбирательств, решается вопрос о его заключении под стражу.

До этого стало известно, что турист из Уфы украл в петербургском аэропорту Пулково тапочки из натурального меха стоимостью не менее 45 тысяч рублей. Злоумышленник попал на видео, в отношении него возбуждено уголовное дело о краже.