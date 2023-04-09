Приставы решают, как арестовать четверть мечети в Башкирии ФССП должна арестовать в башкирском селе Турбаслы 25% мечети из-за владельца-банкрота

Фото: Shutterstock

Федеральная служба судебных приставов в Башкортостане решает вопрос с арестом четверти мечети в селе Турбаслы, передает Telegram-канал Baza. Один из собственников здания обанкротился. Прихожане продолжают отстаивать свою мечеть: записывают обращения к генпрокурору и главе СКР.

Известно, что религиозное учреждение было построено 20 лет назад на пожертвования мусульман. Когда застройщик обанкротился, прихожане обнаружили, что право собственности перешло компании, связанной с Ришатом Исхаковым — бывшим главой Иглинского района. До этого условия сделки нигде не раскрывались. Общественность пришла к выводу, что бывший глава района получил мечеть по подложному решению суда.

Позже выяснилось, что в собственности Исхакова по такой схеме оказались порядка 800 объектов. Против Исхакова возбудили дело, но закрыли его за истечением срока давности. Мужчина сам пообещал передать мечеть в собственность района, но позже постройку и территорию возле нее разделили и продали другим четверым владельцам, включая местного жителя Алмаса Шаикирова, который и был признан банкротом.

Ранее стало известно, что министерство финансов РФ разработало законопроект с предложением продавать на аукционах изъятую у коррупционеров и их родственников недвижимость. Сейчас изъятую у казнокрадов недвижимость можно передавать гражданам по договору социального найма, а после приватизировать. Новый документ предусматривает возможность приватизации после продажи жилья с молотка.