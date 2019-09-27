https://static.news.ru/photo/bc76bace-e1fd-11e9-95a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Марина Молдавская/ТАСС

Судебные приставы направили в мэрию Екатеринбурга исполнительный лист на 214,9 млн рублей по долгу компании «Стройуниверсал». Фирма связана с бывшим депутатом екатеринбургской думы Игорем Плаксиным.

В пресс-службе мэрии города и региональном управлении ФССП не смогли прокомментировать эту информацию.

В 2014 году власти Екатеринбурга по итогам конкурса заключили пятилетний контракт на строительство современной школы стоимостью 1,6 млрд рублей с единственным участником тендера — компанией «Стройуниверсал», входящей в «Уралэнергостройкомплекс» Плаксина.

В 2016 году у структуры экс-депутата начались финансовые проблемы, в результате которых на оборотных счетах «Стройуниверсала» не осталось средств. Строительство учреждения было заморожено. Чтобы продолжить работы, компания взяла кредит у Примсоцбанка.

Первую очередь объекта удалось сдать летом 2016 года, однако на возвращение кредита банку и постройку второй очереди денег уже не осталось, передаёт URA.RU .

Ранее News.ru писал, что Примсоцбанк отсудил у мэрии Екатеринбурга 214,9 млн рублей через Арбитражный суд Свердловской области. Администрация предоставила банку гарантию на эту сумму.