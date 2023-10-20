Приставания к 16-летней клиентке обернулись для массажиста уголовным делом

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Учащаяся второго курса Санкт-Петербургского технического колледжа подверглась домогательствам массажиста во время сеанса, который длился один час, пишет Telegram-канал SHOT. 16-летняя девушка рассказала родителям и полицейским, что мужчина делал манипуляции руками не в тех местах, где нужно.

Мужчину задержали и завели уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней». По данным «Фонтанки», предполагаемый злоумышленник получил российское гражданство в 2016 году.

В конце лета одном из поселков Белгородской области массажиста местной районной больницы обвинили в домогательствах к 14-летней пациентке. 31-летний медик, по словам девочки, приставал к ней во время сеанса. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия». Правоохранительные органы выясняли, были ли другие подобные эпизоды в «карьере» сотрудника медучреждения.

Ранее известного в Уфе массажиста обвинила в изнасиловании одна из его клиенток, заявившая, что во время сеанса на дому мастер «засунул в нее пару пальцев». Девушка записалась на сеанс после хвалебных отзывов подруг, уверявших, что у 27-летнего специалиста золотые руки, способные избавлять от целлюлита. Уже во время сеанса клиентка поняла, что своими руками мастер разминает ее мышцы не там, где надо, после чего вскочила и выбежала с вещами на улицу. Вскоре мужчину задержали и доставили на допрос в отдел полиции, где он попросил разрешения написать явку с повинной.