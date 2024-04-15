Пристав записался на прием к врачу и отнял у него телефон в счет долга Калининградский пристав записался на прием к не погасившему долг стоматологу

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В Калининграде судебный пристав записался на прием к стоматологу, чтобы предъявить ему требование о неуплате штрафа за вождение автомобиля в пьяном виде, сообщает пресс-служба регионального УФССП. В результате медик позволил сотруднику изъять у него в счет долга в размере 30 тысяч рублей телефон марки Samsung.

Судебный пристав записался на прием, но не для получения стоматологической помощи, а чтобы вручить требование должнику. Поскольку доктор так и не погасил долг, сотрудник службы арестовал и изъял у калининградца телефон марки Samsung, — сообщили в пресс-службе.

К истребованной сумме в 30 тысяч рублей стоматологу также пришлось заплатить 2000 рублей в качестве исполнительского сбора. До этого мужчину предупреждали, что против него начата исполнительное производство. На связь с судебными приставами мужчина тоже не выходил. Взысканные средства передадут в консолидированный бюджет государства.

Ранее сообщалось, что жительница города Обнинска в Калужской области долгое время скрывала от судебных приставов принадлежащий ей автомобиль Nissan Murano, используя поддельные номера. В ФССП уточнили, что в конечном итоге им все же удалось разыскать и арестовать транспортное средство. Кроме того, женщину обязали выплатить долг в 112 тысяч рублей.