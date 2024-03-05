Пристав из Красноярска списала 1500 штрафов гражданам и попала на их место Суд потребовал экс-пристава из Красноярска оплатить 680 тысяч чужих штрафов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд обязал бывшую начальницу отдела приставов из Красноярска оплатить уже оплаченные штрафы других людей, которые она списала, рассказала сама женщина NGS24.RU. В 2018 году она закрыла почти 1,5 тысячи исполнительных производств на сумму около 1 млн рублей. Экс-пристав должна 680 тысяч рублей, сейчас она обжалует решение суда в вышестоящей инстанции в Кемерово.

Вообще, чтобы взыскивать деньги, нужен какой-то реальный ущерб — то есть что украдено или испорчено, имущество какое-то повреждено. А по моему случаю получается своего рода недополученная выгода. По этим штрафам не было никакой гарантии, никто не доказал бы в суде, что их бы 100% все взыскали. Но на меня повесили всю эту сумму, — объяснила она.

Как сообщили в МВД журналистам, среди 20–25 штрафов, которые женщина с адвокатом отправили на проверку, есть два оплаченных по 500 рублей. Пристав считает, что это подтверждает ее версию: другие штрафы тоже могут быть оплачены.

Ранее стало известно, что у многодетной матери из деревни Подгорной Новосибирской области забрали детей из-за долга за свет в четыре тысячи рублей. Сибирячка пояснила, что в феврале, когда были сильные морозы, к ней пришли коммунальщики и обрезали провода. После этого органы опеки сочли условия в доме не соответствующими для проживания несовершеннолетних.