Прискакавшего к жене на белом коне россиянина отправили под арест Житель Кузбасса привел в квартиру лошадь с фермы и получил сутки ареста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Кемеровской области арестовали на сутки жителя города Осинники, который привел в квартиру лошадь с местной фермы, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол о мелком хулиганстве.

Нарушитель пояснил, что ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения около фермы, взял одну из лошадей под уздцы и повел к себе домой, чтобы показать семье. Поднявшись по лестнице в квартиру на пятом этаже вместе с животным, он провел в жилище около полутора часов, после чего вывел лошадь из подъезда и вернул на ферму, — сообщили в полиции.

Правоохранители начали проверку после того, как в Сети появилось видео, на котором видно, как мужчина заводит лошадь в подъезд дома на улице Революции. Нарушителем оказался разнорабочий животноводческой фермы в поселке Красная Орловка.

По словам мужчины, его гражданская супруга отнеслась к ситуации с юмором, восприняв это как сюрприз к 8 Марта. Сам горожанин не смог объяснить полиции свой поступок. Он раскаялся и пообещал больше не злоупотреблять алкоголем.

Ранее СМИ писали, что мужчина привел в квартиру лошадь, чтобы извиниться перед своей сожительницей, с которой они в последнее время часто ругались. Отмечается, что он привел животное в квартиру на пятом этаже поздно ночью, чем взбудоражил соседей.