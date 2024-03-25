Пришедшего с автоматом к ТЦ во Владивостоке отправили в СИЗО

Фото: t.me/prosecutor_pk

Жителя Владивостока, который в минувшие выходные пришел с автоматом на парковку ТЦ «Седанка Сити», отправили на два месяца в СИЗО, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья. Арестованный проходит подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве.

Суд заключил под стражу подозреваемого в хулиганстве на два месяца, — сообщила прокуратура.

По данным следствия, ранее судимый 39-летний горожанин 23 марта на парковке торгового центра совершал действия, «имитирующие заряжание предмета, внешне похожего на автомат». Своими действиями он испугал прохожих и работников ТЦ и спровоцировал эвакуацию.

Власти Приморья сообщали, что у парковки ТЦ на улице Полетаева были задержаны двое мужчин, у которых изъяли охолощенное оружие и муляжи двух гранат. В пресс-службе краевого правительства отмечали, что оружие было не боевое и не представляло опасности. Позже уточнили, что гранаты были страйкбольные. Второй задержанный не является подозреваемым.

Ранее в Москве около 900 человек эвакуировали из медицинского центра имени Пирогова из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Директор центра Олег Карпов уточнил, что эвакуация проводилась из консультативно-диагностического центра «Измайловский», где нет лежачих пациентов, в том числе пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», которые находятся в другом корпусе.