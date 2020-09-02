Природные пожары охватили более 16 га земель в Ростовской области

https://static.news.ru/photo/dfcf1ff6-ed24-11ea-9b57-fa163e074e61_660.jpg Фото: 61.mchs.gov.ru

Четыре природных пожара зафиксированы на территории Ростовской области. В общей сложности горит более 16 га территории. Их причиной стали жаркая погода и несоблюдение требований пожарной безопасности.

В Белокалитвинском районе вблизи хутора Богатов лесной пожар на площади 2 га перекинулся на 20 дачных домов. В Тарасовском районе огонь подступает к посёлку Дубы. Здесь эвакуировали около 100 местных жителей. Площадь пожара оценивается в 10 га. Ещё один пожар зафиксирован около станицы Репная Каменского района на площади 4 га. Он не угрожает населённому пункту. Четвёртое возгорание перешло на хозпостройки в Красносулинском районе около станции Замчалово.

Некоторым возгораниям присвоен повышенный ранг сложности, привлечены к тушению вертолёты Ми-8 МЧС и пожарный поезд.

Ранее NEWS.ru писал о природном пожаре в Оренбургской области. К его тушению привлечены самолёты военно-транспортной авиации, которые уже сбросили более 80 тонн воды на огонь.