Припаркованный автомобиль взорвался во дворе жилого дома в Балашихе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из припаркованных автомобилей в Балашихе Московской области взорвался, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его информации, громкий хлопок раздался во дворе жилого дома в микрорайоне Авиаторов. При этом неизвестно, есть ли пострадавшие. Причина взрыва также уточняется.

По данным Telegram-канала Baza, в результате взрыва автомобиля в Балашихе погиб один человек. Его тело отбросило к подъезду жилого дома. Предполагается, что в машине могло сработать самодельное взрывное устройство.

В Сети также появился видеоролик с места происшествия, снятый очевидцами. В нем можно заметить, что после взрыва автомобиль охватило пламя, над ним поднялся густой столб черного дыма. На асфальте рядом с транспортным средством видны обломки. Кроме того, была повреждена другая машина, припаркованная неподалеку.

Ранее житель Надыма в нетрезвом состоянии угрожал подорвать местный магазин. Прибывшие на место правоохранители задержали подозреваемого. В ходе осмотра не было выявлено никаких предметов, представляющих опасность для жизни людей. Задержанного доставили в отдел полиции и составили на него административный протокол.