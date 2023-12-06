Приморских спецназовцев заподозрили в разбое В Приморье задержали пятерых спецназовцев по подозрению в разбойных нападениях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморском крае задержали пятерых сотрудников отдела специального назначения «Лидер» регионального управления ФСИН России, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на ГУФСИН по региону. Их подозревают в разбойных нападениях на нелегальные стриптиз-бары.

Информацию о задержании газете подтвердили в пресс-службе ГУФСИН по региону. Отмечается, что задержание проводили сотрудники УФСБ и управления собственной безопасности ГУФСИН по краю. В самом управлении службы исполнения наказания начались проверки.

Подробности предполагаемой преступной деятельности спецназовцев рассказал портал «Золотой мост». Как отмечается, в экипировке с надписью «ОМОН» и оружием в руках они врывались в нелегальные стриптиз-клубы Владивостока. Там они обирали преимущественно иностранцев, но не только. Так, например, во время одного из таких рейдов они отобрали у мужчины ноутбук, музыкальную колонку и 200 тысяч рублей. Расчет нападавших был на то, что представители нелегальных заведений жаловаться не будут.

Ранее стало известно о задержании в Новосибирске заместителя начальника городского управления МВД Александра Захарова. Эту информацию подтвердили в правоохранительных органах. По имеющимся данным, офицер проходит по делу, связанному с нелегальным игорным бизнесом.