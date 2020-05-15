Приморские медведи направили фотоловушку на леопарда с тигром

https://static.news.ru/photo/0c14aef6-9680-11ea-8f46-fa163e074e61_660.jpg Фото: amurleo/facebook.com

В Приморье в объективы фотоловушки в национальном парке «Земля леопарда» попало семейство медведей, леопард и «довольный» тигр. На двух последних камеру навели косолапые.

Медвежата чесали спины о дерево, а их мать в это время ходила рядом. Как уточнили в пресс-службе нацпарка, таким образом животные исследуют территорию и оставляют метки.

Через несколько минут медведи заметили фотоловушку и попытались «удалить» запись, пишет Life. Они пару раз ударили технику лапой и немного погрызыли. В результате ракурс съёмки изменился и в кадр попал леопард, решивший пометить дерево, затем появился тигр, который с «улыбающейся» гримасой, похожей на флемен, изучал местные запахи, сказано в сообщении.

Ранее NEWS.ru писал о любопытном амурском тигре из этого нацпарка. Его заинтересовала фотоловушка, он заглянул в объектив камеры и случайно «сделал селфи».