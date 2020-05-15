Приморские медведи направили фотоловушку на леопарда с тигром

В Приморье в объективы фотоловушки в национальном парке «Земля леопарда» попало семейство медведей, леопард и «довольный» тигр. На двух последних камеру навели косолапые.
Медвежата чесали спины о дерево, а их мать в это время ходила рядом. Как уточнили в пресс-службе нацпарка, таким образом животные исследуют территорию и оставляют метки.
Через несколько минут медведи заметили фотоловушку и попытались «удалить» запись,
Ранее NEWS.ru писал о любопытном амурском тигре из этого нацпарка. Его заинтересовала фотоловушка, он заглянул в объектив камеры и случайно «сделал селфи».
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