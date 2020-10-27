Речка Грязная в Приморье стала ярко-зелёной

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Река Грязная в селе Кневичи на территории Приморского края окрасилась в ярко-зелёный цвет. Причина случившегося заключается в сбросе безопасного для жизни и здоровья человека органического красителя. Об этом в разговоре с журналистами сообщила начальник отдела охраны окружающей среды и природопользования администрации Артёмовского городского округа (АГО) Александра Мурзина.

По её словам, эксперты отдела уже установили факт загрязнения реки. Они выяснили, что вода в Грязной изменила цвет из-за реагента.

Вода поменяла цвет из-за красителя органического происхождения, который используют теплоснабжающие организации для окраски теплоносителя. Этот вид органического красителя, Уранин, безопасен для жизни и здоровья, — цитирует Мурзину РИА Новости.

Начальник отдела подчеркнула, что факт сброса задокументировали. Все документы по факту произошедшего направят в надзорные органы. Мурзина добавила, что 28 октября на теплотрассе в селе проводились ремонтные работы.

Как ранее писал NEWS.ru, новое, третье за сутки пятно загрязнения 13 октября образовалось на поверхности Москвы-реки. Об этом сообщили представители экстренных служб.

Ранее, 12 октября, появились сообщения о появлении цветной пены в районе Пречистенской набережной напротив парка «Музеон». Отмечается, что специалисты взяли пробы загрязнений.