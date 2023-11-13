Приморец избил трех женщин и уехал на СВО «ОПС-Медиа»: житель Приморья избил трех женщин перед отправкой на СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «ОПС-Медиа» сообщил, что житель Кировского района Приморского края перед отправкой на службу в зоне СВО избил трех женщин. По информации канала, одна из пострадавших проходит лечение в Кировской ЦРБ.

Как пишет «ОПС-Медиа», мужчина «буквально за день» до отправки на СВО избил 40-летнюю женщину в баре «Зодиак» в поселке Кировский. По данным канала, местная жительница пострадала от рукоприкладства после того, как к ней обратилась другая женщина, рассказавшая, что ее избил мужчина, который был в том же баре. Она решила вступиться за нее и сделать обидчику замечание, но молодой человек не дослушал ее до конца и ударил кулаком в лицо.

По данным «ОПС-Медиа», в результате женщина обратилась в Кировскую ЦРБ, где ей диагностировали сотрясение мозга. Канал пишет, что сейчас она проходит стационарное лечение.

По сообщению канала, «буквально на следующий день» ее обидчик отправился на СВО. Как пишет «ОПС-Медиа», после этого еще одна девушка рассказала пострадавшей, что тоже была избита этим мужчиной, но под его давлением забрала заявление из полиции.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Смоленске избили военнослужащего, приехавшего в отпуск из зоны СВО. По информации канала, у мужчины произошел конфликт с бывшим парнем новой знакомой.