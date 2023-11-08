Приморье ждет ледяной дождь в четверг МЧС: в шести районах Приморья в четверг может выпасть ледяной дождь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Приморье ожидается выпадение ледяного дождя в шести муниципалитетах в четверг, 9 ноября, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Отмечается, что в этот день на территории западных, центральных, южных и восточных районов Приморского края ожидаются осадки смешанного характера.

Особое внимание уделяется следующим местностям: Партизанский городской округ, Партизанский муниципальный округ, городской округ Спасск-Дальний, Спасский муниципальный район, Кировский муниципальный район и Черниговский муниципальный округ, где существует вероятность выпадения ледяного дождя. Жителям и посетителям Приморья рекомендуется быть особенно осторожными на дорогах из-за гололедных явлений. Также существует риск падения веток деревьев и обрывов проводов из-за обледенений, поэтому необходимо соблюдать предосторожность.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке выпали две месячные нормы осадков. Представители Примгидромета предупредили, что температура воздуха понизится к вечеру 6 ноября. Вместе с тем ожидается усиление ветра, дождь станет переходить в снег, что приведет к гололедице.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал NEWS.ru, что от 85% до 90% территории России покрыто снегом. По его словам, исключение составляет южная половина европейской части страны, а вот азиатская покрыта снегом почти вся.