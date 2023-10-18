Приморье получит 400 млн рублей на предотвращение последствий наводнений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приморский край дополнительно получит 400 миллионов рублей для предотвращения последствий наводнений, заявил вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев по итогам заседания правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока, передает ТАСС. На эти деньги будет закуплена специальная техника, предназначенная для проведения аварийно-спасательных операций, расчистки русел рек, а также для дноуглубительных работ после наводнения.

Принято решение о выделении более 400 млн рублей на закупку тяжелой техники для проведения аварийно-спасательных работ, расчистки русел рек и дноуглубительных работ в целях предотвращения и ликвидации последствий стихийных бедствий, — заявил Трутнев.

Ранее тайфун «Ханун», бушевавший в Приморье в середине августа, вызвал обильные осадки и наводнение. Спасатели эвакуировали более 2,5 тысячи человек. В девяти муниципалитетах региона введен режим ЧС. Всего было затоплено более 4,5 тысячи домов. Краевое правительство сообщило о планируемых выплатах в размере почти 760 миллионов рублей из федерального бюджета на возмещение убытков, вызванных августовскими наводнениями.