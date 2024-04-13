Приморцы наварились на смерти участника СВО с помощью мошеннической схемы Приморцы получали деньги за погибшего участника СВО мошенническим путем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Супружескую пару из Приморья уличили в реализации мошеннической схемы, с помощью которой они смогли получить выплаты за гибель участника спецоперации, сообщили в региональной прокуратуре. Согласно данным следствия, россияне вынудили знакомого подписать контракт с Минобороны и «женили» его на своей родственнице. После его гибели они получали деньги, которые делили между собой.

Мужчина 1982 г.р. и его супруга задержаны по подозрению в том, что в июне 2023 года они предложили 46-летнему знакомому, проживающему в их дачном доме в качестве разнорабочего, добровольно заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации. При этом, достоверно зная об отсутствии у него родственников, фигурант обеспечил своему рабочему фиктивную регистрацию брака с 63-летней женщиной, чтобы в случае наступления оснований для выплат родственникам присвоить деньги, — говорится в сообщении.

Ущерб от преступных действий мошенников превысил 8 млн рублей. Мужчина был заключен под стражу, а его супруга — под домашний арест. В отношении приморцев возбуждено уголовно дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в России участников группировки, создававшей узлы связи для мошеннических кол-центров с Украины. Их считают причастными к хищению более 7 млрд рублей у россиян.