Прилетевший ногами в девушку фанат Гуфа оказался бойцом ММА SHOT: Гуф извинился перед девушкой, которая пострадала от прыгнувшего фаната

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Фанат Гуфа, прыгнувший во время концерта в толпу, оказался пьяным бойцом ММА, передает Telegram-канал SHOT. За выходку молодого человека пришлось извиняться артисту перед девушкой, которая получила ногами по голове.

Как сообщает канал, 19-летний молодой человек работает комплектовщиком на складе маркетплейса. Он мечтает стать рэпером. Канал со ссылкой на спортсмена передает, что прыжок в толпу молодой человек готовил заранее, чтобы обратить на себя внимание кумира и записать с ним совместный трек. Перед трюком он выпил алкоголь.

Фанату рэпера удалось пробраться на сцену, но прыжок в толпу оказался неудачным. Он ударил ногами девушку. Позже ей потребовалась помощь медиков.

Напомним, инцидент произошел вечером 18 апреля в концертном зале «Теле-Клуб». Ранее сообщалось о подозрении на сотрясение мозга у пострадавшей девушки, но оно не подтвердилось. Фанатов возмутило сальто молодого человека со сцены, и они начали его толкать и прогонять из партера. В свою очередь Гуф попросил посетителей концерта успокоиться и не трогать парня. Рэпер назвал эту ситуацию очень неприятной.