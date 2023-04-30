Прилетевший из Уфы «Григорий Лепс» пообещал устроить теракт в Петербурге Неизвестный представился Григорием Лепсом и пообещал устроить теракт и поджог в Пулково

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Анонимный звонок с оригинальным посланием вызвал усиление мер безопасности в петербургском аэропорту Пулково, пишет «Фонтанка». Звонивший представился Григорием Лепсом и пообещал устроить теракт. Звонок поступил в полицию Московского района.

Меня зовут Григорий Лепс. Я прилетел из Уфы и планирую напасть на сотрудников полиции в Пулково, совершить теракт и поджог, — заявил голос по телефону.

Эта информация была передана аэропорту. Были вызваны дополнительные наряды полиции и осмотрены помещения. В результате ничего опасного не произошло, Григорий Лепс не прибыл, а автор шутки разыскивается.

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