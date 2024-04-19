«Прилетают в ясную погоду»: ВС России уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ МО: российские военные уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожье

Фото: МО Украины

Минометный расчет 97-го мотострелкового полка группировки войск «Днепр», действующего в Запорожской области, уничтожил пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра, сообщил командир мотострелкового батальона полка с позывным Волк. По его словам, полк ежедневно отражает атаки дронов противника на линии соприкосновения протяженностью более 20 километров по берегу Днепра, передает РИА Новости.

Чаще всего прилетают в ясную погоду, когда нет дождя, тумана, и стараются заходить от солнца, чтобы было сложнее обнаружить, — заметил другой собеседник агентства, командир отделения БПЛА 97-го полка с позывным Бадык.

Волк подчеркнул, что наведываются не только украинские БПЛА, но и о диверсионно-разведывательные группы противника, которые пытаются высадиться на левый берег Днепра. Такие поползновения пресекаются, диверсантов уничтожают минометным огнем, констатировал он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины применяют австралийские беспилотники, сделанные из картона. Пограничник с позывным Скай рассказал, что преимущество таких дронов заключается в том, что их не могут обнаружить системы противовоздушной обороны, работают эти устройства «дешево и сердито». Однако средства радиоэлектронной борьбы по-прежнему способны сбить БПЛА с курса, добавил он.

До этого на блокпостах в Авдеевке заметили бойцов ВСУ с макетами автоматов. По словам начальника отдела оперативной работы Сергея Переверзева, Украина испытывает настоящий «голод вооружения».