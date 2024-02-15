Прилет в магазин «Магнит» в Белгороде попал на видео Опубликованы новые кадры из разрушенного взрывом магазина «Магнит» в Белгороде

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Telegram-канал «Жесть Белгород» опубликовал запись с уличных камер, зафиксировавших момент попадания ракеты ВСУ в здание магазина «Магнит» на улице Плеханова в Белгороде. На видео видно, что как минимум трое прохожих оказались в зоне удара.

Telegram-канал «Пепел» показал кадры, снятые вскоре после удара по белгородскому «Магниту». На них видно задымление и масштабные повреждения здания.

Ранее в Сети появились кадры из торгового центра в Белгороде, получившего повреждения при атаке Вооруженных сил Украины снарядами из РСЗО «Вампир». Также сообщалось, что обломки ракет упали на стадионе около школы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее заявил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погибли по меньшей мере пять человек, еще 18 пострадали. По словам главы региона, среди жертв есть один ребенок. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Также получили повреждения семь частных домовладений, пять автомобилей, один магазин и строения местного промышленного предприятия.

В Министерстве обороны России сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области. По данным ведомства, украинские войска использовали для атаки реактивные системы залпового огня «Вампир».