Прилет снаряда ВСУ по белгородскому бассейну попал на видео Снаряд ВСУ попал в крышу белгородского бассейна

Фото: t.me/vvgladkov

Прилет снаряда Вооруженных сил Украины по белгородскому бассейну «Луч» попал на видео, кадры публикует Telegram-канал «БелПлюс». На записи можно увидеть яркую вспышку и падающие на крышу здания осколки.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, в 18 квартирах выбило стекла. Как уточняет глава региона, силы ПВО сбили 10 целей на подлете к Белгороду и области.

В Белгородском районе в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом после обстрела украинской армии. Также в четырех многоквартирных домах посечены фасады и выбиты окна в 21 квартире. В одном частном доме пробита крыша. В поселке Майский повреждена кровля в одном из частных домов. В селе Никольском получили повреждения кровли двух частных домовладений, а в селе Таврово пробита кровля и выбиты окна в одном частном домовладении, указал губернатор.

6 апреля глава Курской области Роман Старовойт рассказал, что Вооруженные силы Украины открыли огонь по поселку Теткино в Глушковском районе Курской области. По его информации, при обстреле травмы получил один местный житель, его госпитализировали. Кроме того, в поселке были повреждены семь домовладений, шесть автомобилей и три магазина.