Приграничный российский регион попал под обстрел ВСУ Старовойт сообщил о двух прилетах по селу Теткино со стороны Украины

Фото: gubernator_46/t.me

Поселок Теткино в Глушковском районе Курской области попал под обстрел со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт. Утром было зафиксировано два прилета, в результате которых никто не пострадал.

Поселок Теткино Глушковского района вновь под обстрелом со стороны Украины, сегодня утром насчитали 2 прилета. К счастью, пострадавших нет, — написал Старовойт.

Он добавил, что на некоторых улицах из-за повреждения линий электропередачи нет света. Кроме того, на улице Фрунзе в четырех домах осколками повреждены кровли, фасады, выбиты окна, а также повреждены два автомобиля.

Старовойт уточнил, что ремонтные бригады в ближайшее время приступят к восстановлению. Глава региона пообещал оказать помощь владельцам поврежденного имущества.

Telegram-канал SHOT сообщил, что ВСУ 30 мая попытались атаковать подстанцию в Курской области. По данным канала, в Кореневский район залетел украинский беспилотник, начиненный взрывчаткой. Минобороны РФ не комментировало информацию.

27 мая Старовойт рассказал, что в результате обстрела ВСУ села Гуево в Суджанском районе был контужен строитель, который выполнял работы на защитной линии вдоль границы. Мужчину доставили в клиническую больницу, где ему оказали медицинскую помощь.