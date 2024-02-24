Приграничный район Курской области остался без света после обстрела ВСУ Старовойт: пять сел Кореневского района остались без света после обстрела ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Несколько сел приграничного Кореневского района Курской области остались без электроснабжения после обстрела со стороны украинских войск, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. По его словам, ремонтные бригады начнут восстановительные работы, как только станет безопасно.

Утром после обстрела со стороны Украины остались без электроснабжения несколько населенных пунктов приграничного Кореневского района: Внезапное, Гордеевка, Викторовка, Троицкое и Успеновка, — написал Старовойт.

В ночь на 24 февраля над Курском и Курским районом работала ПВО, сообщал Старовойт. Также около 05:00 мск губернатор уведомил об отбое ракетной опасности, которая была объявлена в регионе накануне поздно вечером. В Минобороны РФ сообщали, что около 00:15 мск над Курской областью был сбит украинский беспилотник.

23 февраля ВСУ обстреляли село Волфино в Глушковском районе Курской области, сообщал Старовойт. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, разрушений нет. Тем же утром глава региона сообщал о работе ПВО. По данным Минобороны РФ, над территорией Курской области средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены два дрона ВСУ.