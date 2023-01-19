Пригожин заявил о взятии под контроль населенного пункта Клещеевка

Фото: МО РФ

Пресс-служба «Конкорд» опубликовала аудиосообщение предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот сообщает о полном взятии под контроль населенного пункта Клещеевка близ Артемовска. Пригожин подчеркнул, что вокруг села по-прежнему идут ожесточенные бои. Минобороны России информацию о взятии Клещеевки не подтверждало.

Можно смело заявлять, что н.п. Клещеевка, который является одним из важных пригородов Бахмута (Артемовска. — NEWS.ru) полностью взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер», — сказал он.

Пригожин подчеркнул, что вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бежит от Артемовска, это не так. По его словам, украинские военнослужащие работают четко и слаженно.

Ранее депутат Мосгордумы Евгений Ступин сообщил в своем Telegram-канале, что получил ответ от главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о взаимодействии Минобороны с ЧВК «Вагнер», в котором говорится, что ЧВК «Вагнер» не входит в состав Вооруженных сил РФ. В нем также сообщается, что Минобороны не отвечает за людей, заключивших контракт с частной военной компанией.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что боевые действия в районе специальной военной операции замедлились, связав это со всеобщей усталостью.