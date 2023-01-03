Пригожин: ВСУ создали в Артемовске 500 линий обороны

Фото: Министерство обороны РФ

Продвижение российский военных в Артемовске (Бахмуте) идет с большим трудом, поскольку ВСУ создали там около 500 линий обороны, заявил РИА Новости бизнесмен Евгений Пригожин. По его словам, борьба в городе ведется буквально за каждый дом.

Артемовск — это крепость в каждом доме, поэтому за каждый дом ребята бодаются. Иногда не один день, иногда неделями за один дом. Один дом взяли, второй дом взяли, третий дом взяли. Что такое прорвать оборону? Оборону прорвать — это с утра один дом взял, прорвал оборону, а за этим домом еще новая оборона. И не одна оборона. Сколько в Артемовске линий обороны? Ну, если сказать 500 — наверное, не ошибемся. Каждые 10 метров рубеж обороны, — сказал Пригожин.

Ранее портал «Военное дело» сообщил, что десантники ВС РФ и бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ и зашли в Артемовск. По информации издания, «вагнеровцы» и бойцы российской армии обеспечили проход с южной стороны города. Также удалось зайти в Клещеевку, которая находится южнее Артемовска. В Минобороны России данную информацию не прокомментировали.

30 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что командиры ВСУ отправили наемников в район Артемовска и Соледара, чтобы сдержать наступление российских войск. По его словам, они вооружены оружием натовского образца, в каждой группе есть переводчик, так как наемники общаются между собой на английском языке.