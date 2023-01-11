Пригожин сообщил о «полном освобождении и зачистке» Соледара

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основатель ЧВК «Вагнер» предприниматель Евгений Пригожин заявил о «полном освобождении и зачистке» Соледара от подразделений украинской армии. Его слова публикует пресс-служба в Telegram-канале. Согласно утверждению бизнесмена, мирные граждане были выведены из города, а украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены.

Двухсотыми убитыми около 500 человек. Весь город усеян трупами украинских военнослужащих. Ни о каком гуманитарном коридоре речи быть не может. Приступаем к зачистке шахт, — добавил Пригожин.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей. В ведомстве также сообщили об ударах ВКС по опорным пунктам противника.

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Баранец на это заявил, что взятие Соледара говорит о том, что стратегическая инициатива переходит к российским войскам. По его словам, оставление Соледара стало большим моральным ударом для украинской армии. Баранец напомнил, что город является ключом к следующему мощному опорному пункту — Артемовску, взятие которого откроет российским войскам путь к Славянску и Краматорску.