Пригожин сообщил о гибели в ДНР бойца Французского иностранного легиона Пригожин сообщил о гибели в ДНР бойца Французского иностранного легиона Евгения Кулика

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Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина сообщила о гибели в Донецкой Народной Республике бойца Французского иностранного легиона Евгения Кулика. Пост сопровождается фотографиями найденных документов Кулика, среди которых водительское удостоверение на украинском языке.

Коллеги из Французского иностранного легиона обратились к нам с просьбой найти Евгения Кулика. Мы с сожалением сообщаем, что боец Французского иностранного легиона найден погибшим на территории ДНР, — говорится в сообщении.

В ночь с 14 на 15 января под Артемовском погиб 28-летний канадец украинского происхождения Григорий Цехмистренко с позывным Грег. Он отправился на Украину в качестве медика-добровольца. В канадском МИД не стали подтверждать гибель Цехмистренко по соображениям безопасности.

В ноябре 2022 года стало известно о гибели польского наемника, вступившего в ряды ВСУ после начала спецоперации на Украине. Он входил в состав Иностранного легиона и участвовал в разведывательных операциях украинских войск.