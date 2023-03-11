Пригожин сообщил, что войска РФ находятся в 1,2 км от мэрии Артемовска

Фото: П/с компании «Конкорд»/ТАСС

Евгений Пригожин

Пресс-служба «Конкорда» в Telegram опубликовала сообщение основателя компании Евгения Пригожина, в котором тот сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» приблизились к администрации города Артемовска на расстояние 1,2 км.

Вот около пятиэтажки, откуда дым идет - здание администрации города, центр города административный. До него 1 км и 200 м, — заявил Пригожин.

Подробный обзор ситуации от Пригожина был опубликован на военкоровском канале «Позывной Брюс». Другой собеседник военкора, скрывающий лицо, пояснил, что войска Украины «сражаются буквально за каждый дом».

Не хотят уходить и довольно-таки жестоко обороняются, постоянно подкидывая свои резервы, — говорит спикер.

Днем ранее Пригожин рассказал о взятии села Дубово-Василевка к северо-западу от Артемовска. По его словам, на окраинах населенного пункта продолжаются бои. Он утверждает, что ВСУ готовят контрнаступление в районе Артемовска.

8 марта «Конкорд» выложил другое заявление Пригожина о том, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль восточную часть Артемовска. По его словам, российским силам удалось занять всю территорию восточнее реки Бахмутки.