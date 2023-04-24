Пригожин: российские силы успешно перемалывают ВСУ в Артемовске

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий в зоне СВО

Пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление основателя компании Евгения Пригожина, который сообщил, что российские силы перемалывают подразделения Вооруженных сил Украины в Артемовске. По его словам, перед бойцами стоит цель не дать противнику возможности собраться для контрнаступления.

Наша задача — перемалывать украинскую армию, не дать им возможность собраться в контрнаступление. Мы это делаем более чем успешно, — говорится в сообщении.

Согласно опубликованному заявлению, те украинские группы, которые в настоящий момент находятся внутри Артемовска, занимают площадь километр на два и атакуются российскими силами.

Пригожин полагает, что президент Украины Владимир Зеленский пойдет в контрнаступление сразу после взятия под контроль Артемовска. По его словам, сроки начала операции варьируются от одного до нескольких дней.

Ранее El Mundo сообщила, что Украина вывела большую часть сил из Артемовска. По данным газеты, основная масса техники также покидает Артемовск, так как город выполнил «свою миссию для Украины».