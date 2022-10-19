Пригожин рассказал о создании «Линий Вагнера» и народного ополчения Пригожин заявил о создании «Линий Вагнера» в ДНР, ЛНР и Белгородской области

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Предприниматель Евгений Пригожин сообщил о возведении «Линий Вагнера» на границах ЛНР и ДНР. В своем Telegram-канале бизнесмен написал, что именно в этих районах находится «основная зона ответственности» частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», основателем которой является он сам. Также Пригожин анонсировал открытие «Линии Вагнера» и создание народного ополчения в Белгородской области.

Кроме этого, мы уже активно работаем с Белгородской областью, куда еще две недели назад я отправил своего представителя — Героя России Андрея Богатова. Он занимается не только возведением оборонительных сооружений, но и созданием народного ополчения на территории Белгородской области, — написал Пригожин в своем Telegram-канале.

По словам бизнесмена, несколько предприятий производят фортификационные сооружения под Белгородом. Также там присутствуют инструкторы ЧВК «Вагнер», которые обучают граждан для защиты области.

Безусловно, мы готовы оказать всевозможную поддержку и другим областям, которым необходимо позаботиться о своей обороне, — отметил Пригожин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» устанавливается в Воронежской, Белгородской, Брянской и Курской областях (все — субъекты Центрального федерального округа), а также в Крыму, Краснодарском крае, Ростовской области и в городе федерального значения Севастополе (все — Южный федеральный округ).