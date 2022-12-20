В пресс-службе компании «Конкорд» Евгения Пригожина сообщили, что бизнесмен, узнав о приезде Владимира Зеленского в Артемовск (украинское название – Бахмут), предложил встретиться. и обсудить имеющиеся вопросы. В другом видео он говорит, что, не получив ответа, решил отправить повторное сообщение. Он просит бойца рядом с орудием «морзяночкой отбить».