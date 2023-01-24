Пригожин показал разрушенные окраины Соледара Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин показал на видео полностью разрушенные окраины Соледара

Фото: Министерство обороны РФ

Пресс-служба российского предпринимателя, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина разместила в Telegram-канале видео, снятое бизнесменом в окрестностях Соледара. На кадрах видны руины, сожженные деревья и обломки построек. В приведенном заявлении Пригожин сообщил, что видео публикуется в ответ на критику сравнения Соледара со Сталинградом.

В волгоградских телеграм-каналах появилась критика моего заявления и сравнения Соледара со Сталинградом. С уважением отношусь к истории предков, но вот несколько видео, которые я снял из окон машины на подъезде к Соледару, — говорится в сообщении.

В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушили в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что в Соледаре не осталось ни одного целого здания и населенный пункт придется полностью отстраивать.

Штаб территориальной обороны ДНР 17 января сообщил, что территория Соледара находится под полным контролем ВС РФ. В штабе добавили, что российские силы продвигаются вперед.

Также пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала аудиосообщение предпринимателя Евгения Пригожина, в котором тот сообщил о полном взятии под контроль населенного пункта Клещеевка близ Артемовска. По его словам, вокруг села по-прежнему идут ожесточенные бои. Бизнесмен отметил, что украинские военнослужащие работают четко и слаженно, «цепляются за каждый метр земли».