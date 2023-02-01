Пригожин опроверг сообщения об окружении Артемовска

Фото: t.me/concordgroup_official

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала в Telegram сообщение своего основателя Евгения Пригожина, в котором тот опроверг информацию об окружении Артемовска (Бахмута) российскими войсками. В публикации он подчеркнул, что до взятия города информация о положении сил публиковаться не будет.

Оперативное окружение – это когда все дороги и пути снабжения, эвакуации и любого перемещения находятся под огневым контролем противника. На сегодняшний день оперативного окружения Бахмута нет. Из оперативных соображений обычно об этом публично не докладывают. Когда город будет взят, вы, безусловно, об этом узнаете, — говорится в сообщении Пригожина.

Ранее военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев сообщил, что российские войска окружили Артемовск с трех сторон. По его словам, ВС РФ активно выбивают украинских военных с их позиций. Бои за город продолжаются.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин подтвердил эту информацию. Он заявил, что российские военные пытаются сомкнуть кольцо вокруг Артемовска и отрезать бойцов ВСУ от снабжения боеприпасами.

Позднее он сообщил, что российские военные обстреляли колонны бойцов ВСУ на трассе Часов Яр — Артемовск. По словам Гагина, именно через эту дорогу украинским военнослужащим поставляется продовольствие и боеприпасы. Он уточнил, что при успешном взятии трассы Артемовск перейдет под контроль ВС РФ.