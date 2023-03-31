Пригожин опроверг данные о бегстве ВСУ из Артемовска

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Боец группы «Вагнер»

Пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина, связанного с ЧВК «Вагнер», опубликовала ответ предпринимателя на вопрос о бегстве бойцов ВСУ из Артемовска. Он опроверг эти данные. По словам Пригожина, украинские военнослужащие «ведут кровопролитные бои и защищают Артемовск ценой очень серьезных потерь».

Украинская армия ведет кровопролитные бои и защищает Артемовск ценой очень серьезных потерь. Мы продвигаемся, берем каждое здание, каждый подъезд, каждый гараж между зданиями. В Бахмуте порядка 800 многоэтажек, если мы будем рассказывать про каждый подъезд, то вы устанете нас слушать. Когда возьмем Бахмут, тогда будем об этом говорить, — сказал Пригожин.

По словам бизнесмена, в рамках разговора о боях за Артемовск необходимо отметить важность удержания флангов. Он отметил, что в самом городе нужно выполнять «огромный объем боевой работы». Поэтому важно, чтобы союзные силы держали фланги.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук в разговоре с NEWS.ru сказал, что бойцы ЧВК «Вагнер» крепко уперлись лбом в передовые части гарнизона ВСУ в Артемовске. Он добавил, что взятие города — вопрос времени, поскольку украинцы не могут его деблокировать из-за обстрелов российской артиллерии и авиации.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в скором времени можно будет говорить о фактическом окружении Артемовска.