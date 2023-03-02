Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» находятся «практически» в центре Артемовска

Бойцы «Вагнера» находятся «практически» в центре Артемовска, цитирует пресс-служба компании «Конкорд» своего владельца Евгения Пригожина, связанного с ЧВК. Уточняется, что силовики снимают клипы.

Парни озорничают, снимают клипы доморощенные. Сегодня утром привезли из Бахмута, практически центр города, — цитирует Пригожина пресс-служба.

К комментарию бизнесмена приложили видео, котором несколько бойцов стоят на разрушенном здании и устанавливают флаг с символикой ЧВК «Вагнер». Один из одетых в военную форму мужчин держит в руках гитару, двое других — оружие. Видео снято предположительно, с коптера.