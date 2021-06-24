Приговор по делу экс-мэра Читы шокировал адвокатов

Забайкальский краевой суд приговорил обвиняемого в получении взяток бывшего главу администрации Читы Олега Кузнецова к 12 годам колонии строгого режима. Как сообщает «МК в Чите», приговор шокировал адвокатов экс-чиновника.

Согласно решению суда, Кузнецов также лишён права занимать руководящие должности сроком на три года. Штраф приговором не предусмотрен. В счёт срока наказания ему зачтут время, проведённое в СИЗО.

Как сообщил адвокат Максим Баранов, бывший мэр города намерен обжаловать приговор. Это решение уже согласовано с доверителем и другими представителями стороны защиты.

Кузнецов задержан в феврале 2020 года. Его обвинили в получении взяток на общую сумму около 10 млн рублей. По версии следствия, в 2016 году некий предприниматель в качестве взятки обустроил территорию возле загородного дома Кузнецова на 2 млн рублей. В этом же году бизнесмен оказывал сити-менеджеру и другие услуги. Предприниматель сам обратился в правоохранительные органы, его освободили от уголовной ответственности.

На допросе в суде бывший сити-менеджер заявил, что не признавал и не признаёт себя виновным. По его мнению, вменяемых преступлений он не совершал, а все указанные в материалах уголовного дела события являются бытовыми отношениями между людьми.