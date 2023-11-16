«Приговор чудовищный»: Сокуров высказался о решении суда по делу Скочиленко Режиссер Сокуров назвал чудовищным приговор петербургской художнице Скочиленко

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Александра Скочиленко

Приговор, вынесенный петербургской художнице Александре Скочиленко, является чудовищным и унижает суть судебного процесса, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» российский режиссер Александр Сокуров. Он присутствовал в суде во время оглашения вердикта. Он убежден, что действия осужденной не содержат состава преступления. Кинематографист полагает, что дело художницы должно стать предметом общественной дискуссии, а не уголовного преследования.

Приговор не просто строгий, а беда, чудовищный какой-то. Если говорить просто, то содержания у этого процесса никакого. Это предмет для общественной дискуссии. Это не предмет для прокурора, судьи, тут нет содержания, тут нет преступления. А общественная дискуссия, если бы она могла осуществляться в нашей стране, то она как раз для общественной дискуссии. И тема, и проблема, если угодно. На мой взгляд, это просто унижение судебного процесса — заставлять прокурора и судью заниматься этой ситуацией, — сказал он.

Сокуров добавил, что считает осужденную сильным и честным человеком. Режиссер призвал наделить неприкосновенностью женщин, выступающих против действий государства и «поступков государственных мужей».

Ранее сообщалось, что Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Александру Скочиленко к семи годам колонии общего режима. Ее признали виновной в распространении фейков о ВС РФ за то, что она заменила в супермаркете на Васильевском острове ценники на стикеры с информацией, осуждающей действия российских военных в зоне СВО, и признанной недостоверной.