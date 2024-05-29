Приглашенного на «ограбление века» мужчину обманули на сотни тысяч рублей Мошенница из Сети обманула чебоксарца на 360 тысяч рублей, пригласив на квест

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Чебоксар лишился 360 тысяч рублей после того, как познакомился с девушкой на сайте интернет-знакомств, сообщает УМВД по городу Чебоксары. Мошенница предложила мужчине посетить квест под названием «Ограбление века» и оставила ссылку на фишинговый сайт по покупке билетов. Он ввел данные своей банковской карты, после чего с баланса пропали 360 тысяч рублей. После этого девушка на связь не выходила.

Незнакомка предложила сходить на квест «Ограбление века» и скинула ссылку для покупки билета. Чебоксарец прошел по ней и указал реквизиты своей банковской карты. В результате со счета произошло списание более 360 тысяч рублей, — сообщили полицейские.

Ранее девятилетний мальчик выполнил «задания» в онлайн-игре и лишил мать 226 тысяч рублей. Женщина рассказала, что сын играл на своем телефоне, а затем перешел в мессенджер для общения с чат-ботом, который попросил сделать фото с ее банковского приложения за 10 тысяч бонусов в игре. Возбуждено дело по статье о мошенничестве.

В мае пенсионерка из Санкт-Петербурга отдала мошенникам более 10 млн рублей за «снятие порчи». «Мощный колдун» заявил пожилой жительнице, что на нее наложено проклятие, которое можно снять. Петербурженка переводила «волшебнику» деньги в течение месяца, а после потеряла с ним связь. Для победы над «заклятием» пострадавшая продала квартиру и взяла несколько кредитов.