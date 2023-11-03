Приезжую отправили в психбольницу за проведение ритуалов с участием сына В Сочи приезжую отправили в психбольницу за проведение ритуалов с участием сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи приезжую временно отправили в психбольницу за проведение ритуальных обрядов с участием ее двухлетнего сына, сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. В полицию обратился житель Москвы, который сообщил, что мать его ребенка, находившаяся с сыном на отдыхе, перестала выходить на связь. Он также предположил, что женщина могла состоять в секте.

В полицию обратился житель Москвы с сообщением о том, что его гражданская супруга, находясь на отдыхе с их двухлетним сыном в городе-курорте, перестала выходить на связь. Заявитель также предположил, что его супруга состоит в секте, — уточнили в ведомстве.

Пропавшую приезжую вместе с ребенком обнаружили в одной из гостиниц Сочи. Женщина находилась в неадекватном состоянии. При этом выяснилось, что мужу она назвала адрес другой гостиницы. У ребенка были признаки простуды, на его теле обнаружили следы воска. Мальчик был госпитализирован, а 32-летнюю женщину пришлось поместить в психоневрологический диспансер.

Назначена медицинская проверка для установления степени тяжести вреда, причиненного ребенку. Тем временем в прокуратуре подтвердили, что мать действительно проводила ритуальный обряд с участием собственного сына.

В Красноярске на многодетных родителей-сыроедов ранее завели уголовное дело из-за гибели двухлетнего ребенка. В 2019 году супруги стали увлекаться осознанным питанием. Они кормили детей только растительной пищей и отказались посещать врачей.