Прием стоматолога закончился для семилетнего ребенка смертью Прокуратура: семилетний мальчик умер во время приема стоматолога в Красноярске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семилетний ребенок умер во время оказания стоматологических услуг в Красноярске, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Уточняется, что зубы мальчику должны были лечить под медикаментозном сном, после введения наркоза ему стало плохо.

После введения наркоза у ребенка стала стремительно падать сатурация. Во время проведенных реанимационных мероприятий состояние мальчика ухудшилось. Прибывшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка, — заявили в прокуратуре.

Ранее стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело после смерти ребенка в стоматологии города Кудрово Ленинградской области. Несчастный случай произошел 17 марта. Во время процедуры малолетний пациент потерял сознание, а затем скончался.

До этого школьница из Симферополя умерла от пневмонии после того, как мать девочки привезла ее в больницу с жалобами на боль в ноге и температуру. Как утверждает женщина, врачи отказывались положить ее дочь в отделение, персонал связал симптомы девочки с осложнением тонзиллита и отправил ее домой, выписав лекарства. Впоследствии ребенку стало только хуже, школьница не могла ходить, но на повторном приеме врачи лишь увеличили дозу препаратов. По факту случившегося возбудили уголовное дело.