Приехавших на пароме из Крыма бесплатно довезут до гостиниц Анапы Приехавших на пароме из Крыма в порт Кавказ бесплатно довезут до гостиниц в Анапе

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Минтранс РФ заявил, что пассажиров паромов, следующих из Крыма в порт Кавказ, бесплатно довезут до гостиниц Анапы. Для этих целей подведомственная Минтрансу АНО «Единая транспортная дирекция» задействует собственные автобусы, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Также бесплатная перевозка до гостиниц Анапы предусмотрена для пассажиров, которые следовали на поездах в Крым и прибыли на железнодорожный вокзал курортного города Краснодарского края.

Подведомственная Минтрансу России АНО «Единая транспортная дирекция» на собственных автобусах организовала бесплатную доставку пассажиров [следовавших на поездах в Крым], прибывших на ж/д вокзал Анапы, до мест размещения в гостиницах, и обратно на вокзал, — отмечается в сообщении Минтранса.

Всего планируется перевозка около двух тысяч пассажиров в обе стороны.

Ранее стало известно, что из порта Крым на кубанский берег через Керченский пролив вечером 8 октября отправился первый катер с более чем 100 пассажирами. Он будет курсировать по данному маршруту на постоянной основе.