Приехавшие на вызов пожарные погибли при обстреле ВСУ МЧС: в Донецке двое пожарных погибли при обстреле ВСУ, еще 10 пострадали

Фото: Максим Захаров/РИА Новости

Двое пожарных погибли, еще 10 ранены во время тушения возгорания в Буденновском районе Донецка из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает региональное МЧС. Отмечается, что они приехали тушить последствия обстрела ВСУ, после чего попали под повторную атаку.

Во время тушения пожара из-за повторного обстрела погибли два сотрудника МЧС, еще 10 спасателей госпитализированы в лечебные учреждения в состоянии различной степени тяжести. Повреждено четыре единицы пожарной техники, — говорится в публикации.

Ранее военный корреспондент Семен Пегов заявил, что вечером 6 декабря украинские военные обстреляли ракетами центр Донецка. По его словам, предположительно, удар был нанесен из реактивной системы залпового огня. Военкор добавил, что в центральной части города было видно сильное задымление. В Донецке также звучала воздушная тревога.

За последние сутки ВСУ 56 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики. В частности, украинская армия нанесла удар по Горловке, в результате чего погиб один мужчина и еще один человек пострадал. Также минувшей ночью ВСУ обстреляли вещевой рынок в Донецке, расположенный недалеко от железнодорожного вокзала. В общей сложности повреждения получили 24 жилых дома в Донецке и Горловке.