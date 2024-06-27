«Приехала, а его нет»: жена погибшего в Коми узнала о катастрофе на вокзале РИА Новости: мать троих детей узнала о погибшем в Коми муже случайно на вокзале

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура/РИА Новости

Жена одного из погибших в результате крушения поезда в Коми узнала о трагедии, когда приехала встречать мужа на вокзал. РИА Новости она рассказала, что супруг ехал с Воркуты, где сдавал сессию, а она приехала с Лабытнанги (ЯНАО). Вместе они должны были отправиться на машине из Сосногорска в Славянск-на-Кубани, где их уже ждали дети с бабушкой.

Он раньше приезжает, и он должен был меня ждать, а я приехала – его нет. Я, естественно, искала, думала, где мой муж, как это так - не приехал? Он должен был уже сидеть, меня ждать. Потом подходит охранник и говорит, а вы СМИ не читаете? Я говорю, нет, я никакие новости не читаю. А он говорит, посмотрите, там воркутинский поезд сошел, – рассказала женщина.

Из новостей она поняла, что сошел поезд, в котором находился ее супруг. После ей позвонили и сообщили трагическую новость. Женщина на опознании еще не была.

Семья проживала в Салехарде. Супруги вместе работали на «Салехардэнерго», мужчина был оператором котельной. Женщина осталась одна с тремя детьми 12, 10 и 3 лет.

В результате трагедии погиб еще один мужчин и 16-летняя девушка. МЧС уже завершило поисково-спасательные работы на месте крушения.