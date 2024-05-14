«Придут наши»: ветеран ВМФ в Херсонской области после распада СССР ждал РФ Ветеран ВМФ в Херсонской области ждал прихода России 30 лет

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

Ветеран ВМФ из Херсонской области Юрий Бульбах 30 лет ждал прихода России, передает РИА Новости. Он сообщил агентству, что один раз принимал присягу своей Родине и она у него одна. Пенсионер рассказал, что после распада СССР отказался принять присягу Украине. Его жена утверждает, что он все время ждал, когда «придут наши».

Юрий Бульбах каждый год на праздники поднимал советский военно-морской флаг, не боясь преследования со стороны украинских властей. Его жена Екатерина поделилась, что супруг со времен распада СССР утверждал: это временное явление, и все вернется на круги своя.

Придут наши. <...> Отчаяние такое было, что мы с Крымом не попали, — рассказала Екатерина Бульбах.

Штурмовая группа Вооруженных сил Украины ждала российские войска на позициях в Авдеевке в ДНР, рассказал ранее пленный военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады (ОЕБр) ВСУ Вячеслав Гриненко. По его словам, они «ползали» на позициях 30 часов, просили помощи у своих и в какой-то момент наступило отчаяние.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что в российском плену находятся около 10 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины. Он пришел к такому выводу, анализируя информацию из открытых источников. Эксперт предполагает, что военнослужащие ВСУ сдаются в плен каждый день, однако это уже не носит массового характера.