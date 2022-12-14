Причастные к гибели троих полицейских под Херсоном задержаны

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Двоих причастных к ракетному удару по пункту временной дислокации сотрудников полиции в Херсонской области задержали, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю. Правоохранители подозревают 17-летнего и 18-летнего украинцев в наведении огня ВСУ.

По информации ведомства, 9 октября трое красноярских полицейских погибли во время обстрела ВСУ. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В результате оперативных мероприятий была установлена личность молодых людей, выполнявших функции корректировщиков.

17-летний подросток признал вину. Он рассказал, что передавал куратору из ВСУ информцию о местонахождении подразделений Вооруженных сил и МВД России на территории Голопристанского района.

Известно, что второй фигурант дела, наводивший огонь ВСУ, скрывался на территории Краснодарского края. В настоящее время юноша доставлен в Херсонскую область.

Ранее силовики задержали в красноярском аэропорту жителя Абакана, который пытался примкнуть к Вооруженным силам Украины. Мужчину подозревают в покушении на государственную измену. Он пытался попасть на территорию Украины транзитом через одну из стран СНГ.