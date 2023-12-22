Прицепленный к крану мужчина нарядил елку в Якутии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Якутии прицепленный к крану мужчина украшал елку рядом с торговым центром, сообщает издание SakhaDaily. Подобным образом символ Нового года устанавливают уже не в первый раз.

Ретроелка у торгового центра «Эдем» в городе Покровске стоит не первый год. Владелец ТЦ Надежда Самсонова рассказала, что украшением всегда занимается один и тот же человек, сотрудник центра, который по совместительству является профессиональным альпинистом.

Каждый год мы ставим ее с краном и Сергеем Хреновым на стропах. Люльки у нас нет, но стропы профессиональные и надежные, — заявила она.

Ранее в Орле демонтировали новогоднюю елку, на которую пожаловались местные жители. Им не понравилось, что изделие выполнено из материала, похожего на газон. Нового украшения напротив ДК «Металлург» не появилось. Власти уточнили, что другой елки не предусмотрено.

Также сообщалось, что в Подмосковье спилили главную новогоднюю елку. Дерево находилось на территории деревни Новопареево. Начальник главного эксплуатационного управления делами президента РФ Анатолий Кочанов отметил, что этот ритуал проводится в 24-й раз.

В поселке Ардатов Нижегородской области администрация ранее спилила елку, которую 60 лет назад в своем дворе посадила местная жительница. Дерево разместили на площади у Дома культуры.