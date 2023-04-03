При взрыве в Мелитополе тяжело ранен экс-глава поселка Акимовка

Фото: t.me/ZubarevMaksim

Максим Зубарев

При взрыве машины в Мелитополе Запорожской области пострадал экс-глава поселка Акимовка Максим Зубарев, сообщают экстренные службы. Власти района подтвердили, что против главы поселка был совершен теракт. Состояние медиками оценивается как тяжелое, сообщил в своем Telegram-канале первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Состояние Максима Зубарева, пострадавшего при взрыве автомобиля в Мелитополе, врачи оценивают как тяжелое. У него множественные ранения и повреждения, включая травмы ног, перелом таза и бедра, — пишет Малькевич.

По словам Малькевича, Зубарев был активным противником украинизации в регионе, занимался общественной деятельностью и был главой временной администрации пгт. Акимовка до марта 2023 года.

О подрыве автомобиля в центре Мелитополя стало известно утром 3 апреля. Территория на месте взрыва была оцеплена. По данным РИА Новости, центральная улица была перекрыта для работы специалистов.

Ранее врио главы ДНР Ян Гагин в разговоре с NEWS.ru заявил, что убийство военкора Владлена Татарского в Санкт-Петербурге 2 апреля должно стать сигналом для «для сытых Москвы и Питера». Журналист был убит взрывом во время своего творческого вечера.