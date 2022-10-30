Один человек погиб при взрыве неизвестного устройства в ЛНР

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В Краснодонском районе Луганской Народной Республики прогремел взрыв, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. По данным ведомства, в результате происшествия погиб человек, еще один получил тяжелые травмы. Происхождение взрывного устройства на данный момент неизвестно. На месте работают спасатели, передает РИА Новости.

В лесопосадке в районе населенного пункта Пархоменко Краснодонского района при детонации неустановленного взрывного устройства минно-взрывные травмы получили мужчина и женщина 1985 и 1962 годов рождения. От полученных травм мужчина скончался при транспортировке в Луганскую республиканскую клиническую больницу, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Первомайска в ЛНР Сергей Колягин сообщил об обстрелах ВСУ из РСЗО HIMARS. Он написал, что удар пришелся по жилому дому. Он уточнил, что под завалами было обнаружено тело местной жительницы. По его словам, в настоящий момент уточняется информация о повреждении соседних домовладений.

Также представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что ВСУ обстреляли электроподстанцию на окраине Старобельска снарядами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Отмечается, что удар был нанесен 22 октября в 08:25. Всего украинской стороной было выпущено три ракеты.