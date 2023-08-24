При столкновении двух грузовиков в Новгородской области есть погибшие МЧС: при столкновении двух грузовиков в Новгородской области есть погибшие

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два грузовых автомобиля столкнулись в Валдайском районе Новгородской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. По ее данным, грузовые машины столкнулись лоб в лоб около 22:30 на 380-м километре федеральной трассы «Россия» по невыясненным пока причинам.

В экстренные службы поступило сообщение о ДТП на 380-м км ФАД М-10 в Валдайском районе, — отмечается в сообщении.

Столкновение двух грузовиков привело к погибшим в ДТП и раненым. К моменту появления на месте пожарно-спасательных подразделений один из пострадавших умер, зажатым в машине. Спасателям пришлось «деблокировать» его тело. Сотрудники ГИБДД сейчас устанавливают обстоятельства ДТП.

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